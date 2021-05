Koulamoutou: Un chasseur tué par un éléphant

Le conflit Homme-faune vient encore d’aboutir à un véritable drame au village Roungassa à 14 km de Koulamoutou sur la route de Pana dans la province de l’Ogooué Lolo. En effet, selon les informations relayées par le site Gabonactu, un chasseur, la cinquantaine révolue a trouvé la mort au cours d’une partie de chasse, piétiné par un pachyderme.

Les faits se seraient déroulés la semaine dernière selon les témoignages des habitants de la localité. Une nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre et n’a pas manqué de susciter l’effroi et la colère des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer, car se sentant désormais abandonnées par le gouvernement.

La victime, un habitant du village Roungassa connu de tous, aurait été surprise par un pachyderme qui ne lui a laissé aucune chance. La dépouille de la victime dont l’identité n’a pas été révélée a été retrouvée gisant dans la forêt par les éléments de la brigade centre de la capitale de l’Ogooué Lolo.

Ce genre d’accidents de chasse sont devenus légion au Gabon. En effet, de plus en plus d’animaux, notamment des éléphants, se rapprochent davantage des villages à cause de l’exploitation forestière qui détruit l’habitat et les arbres dont les fruits sont prisés par ces pachydermes. Au cours des derniers mois, des drames similaires ont été enregistrés dans les provinces de la Ngounié et du Woleu-Ntem. Pour rappel, Le Gabon abrite une importante colonie d’éléphants de forêt dont les assalas, éléphants de petite taille réputés être très dangereux.