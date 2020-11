Koulamoutou: Marcel Dikouba en soutien aux orphelins des établissements primaires

Soucieux d’apporter un soutien aux populations de sa circonscription électorale, surtout dans un contexte de crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le député du deuxième arrondissement de la commune de Koulamoutou Marcel Dikouba a tenu à assurer le règlement des frais de scolarité des orphelins de sa circonscription inscrits dans les établissements primaires de la localité. Un geste de solidarité qui permettra à ces jeunes de poursuivre leurs études dans la quiétude.

Alors que la rentrée scolaire est effective depuis ce lundi 09 novembre, plusieurs acteurs politiques ont tenu à apporter un soutien multiforme aux populations. C’est le cas du député du Parti démocratique gabonais dans le deuxième arrondissement de Koulamoutou qui s’est illustré à travers le paiement de la scolarité des orphelins de sa circonscription inscrits dans les établissements primaires de la place.

Cette action de solidarité qui concerne un peu plus de 200 élèves orphelins des cycles primaires, s’inscrit dans la volonté du successeur de Jean Massima, aujourd’hui décédé, d’être au plus proche des populations de sa circonscription et surtout des personnes vulnérables. A l’heure où plusieurs parents d’élèves peinent à boucler la rentrée scolaire de leurs enfants, la solidarité autour de cette question essentielle de la scolarisation des jeunes orphelins sonne comme un impératif pour l’élu.

A noter que cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour qui l’accès à l’éducation et le soutien aux personnes vulnérables a toujours participé du principe de l’égalité des chances cher au numéro un gabonais. Ce geste qui a touché 5 établissements primaires n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par les tuteurs des bénéficiaires qui ont tenu à remercier le donateur.