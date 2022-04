Kango: un conducteur tombé à l’eau sauvé par un pêcheur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 24 mars dernier aurait pu être le dernier jour pour Bamba Karamoko, un ressortissant ouest-africain. Et pour cause, le véhicule conduit par ce dernier a fini sa course dans le fleuve Komo à la hauteur du pont de Kango dans la province de l’Estuaire. Une situation qui aurait pu virer au drame mais fort heureusement, le conducteur a été sauvé par un pêcheur qui se trouvait non loin du lieu de l’accident, rapporte le quotidien L’Union.

C’est un nuage noir qui aurait pu s’abattre sur Kango le jedui 24 mars 2022. Et pour cause, un camion de marque Sinotruk a effectué un plongeon du haut du pont qui traverse le fleuve Komo. Un accident qui a détruit les protections dudit pont et pour lequel le véhicule et son conducteur ont fini leur course dans l’eau. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Selon des sources concordantes, il s’agirait de Bamba Karamoko, ressortissant ouest-africain. Ce dernier qui roulait sur l’axe Bifoun-Libreville aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il traversait le pont de Kango à cause d’une défaillance mécanique. « Heureusement que le pêcheur a trouvé le malheureux conducteur du camion qui se débattait dans le fleuve après avoir réussi à s’extraire de la cabine en passant par la vitre de sa portière. Sans se poser de questions, le pêcheur l’a aussitôt repêché » a déclaré un témoin à L’Union.

Cet énième accident remet au goût du jour, la problématique de la fiabilité des contrôles techniques effectués sur ces véhicules poids lourds, qui souvent se renversent et causent de nombreux blessés. Un énième fait qui devrait interpeller le gouvernement sur cette question nécessaire à la sécurité routière.