Kango: deux morts et un blessé lors d’un braquage à main armée￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ville de Kango, chef-lieu du département du Komo dans la province de l’Estuaire a récemment été le théâtre d’un drame dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 août 2022. Et pour cause, deux riverains seraient passés de vie à trépas et un autre grièvement blessé après une agression qui aurait mal tourné.

Kango est au fil du temps devenue une ville où insécurité rime bien parfaitement avec obscurité. En effet, lorsque la nuit tombe dans le chef-lieu du département du Komo dans la province de l’Estuaire, les braqueurs et autres délinquants de grand chemin font leur loi. Une loi négative dira-t-on tant elle se manifeste par des braquages, des viols, de simples agressions physiques sans dérober quoi que ce soit, voire des meurtres. Un compatriote connu sous le nom de Kader, a fait les frais de cette violence perpétuelle décriée par l’opinion.

Selon des sources concordantes, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 août dernier, une bande armée aurait agressé trois personnes à Kango, ville située à moins de 100 Km de Libreville, le long de la Nationale. Au cours de l’agression, deux personnes seraient décédées et une autre gravement blessée. Laquelle aurait été transportée d’urgence dans une structure hospitalière pour une prise en charge optimale.

Les agresseurs qui auraient emporté avec eux de nombreux effets personnels des victimes mais également de l’argent, sont activement recherchés par les éléments de la Direction générale de recherches (DGR). Une triste situation qui est de plus en plus vécue par les riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer. Gageons que l’enquête ouverte par les autorités judiciaires permettra de faire la lumière sur cette affaire afin que les présumés criminels soient rattrapés et répondent de leur acte devant la justice.