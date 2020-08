Kanga Guelor revient à L’Etoile Rouge de Belgrade

Un temps pressenti chez les turcs de Trabzonspor deuxième du dernier championnat ou plus récemment au Celta Vigo comme l’annonçait France Football, Kanga Guelor est finalement revenu à ses premiers amours. Comme on a pu le voir à travers un communiqué de l’Etoile rouge de Belgrade l’attaquant/milieu international gabonais s’est engagé pour les trois prochaines saisons.

Après 81 matches, 31 buts et une Coupe nationale remportée avec le Sparta Prague, le footballeur international gabonais Kanga Guelor a décidé de changer d’air cet été. Pressenti en France, en Turquie à Trabzonspor ou encore en Espagne où le Celta Vigo lui faisait les yeux doux, le deuxième meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations est finalement revenu dans le club qui l’a révélé au grand public.

En effet, dans une transaction au bout de laquelle le natif d’Oyem touchera un salaire annuel de 500000 euros soit un peu moins de 350 millions de FCFA, l’international gabonais s’est surtout offert la possibilité de disputer la prochaine Ligue des Champions avec le champion de République Tchèque. A 29 ans, la star gabonaise s’offre donc un nouveau challenge de taille dans sa carrière.

Conscient de l’apport du joueur gabonais dans son entrejeu ou sur le front de l’attaque, Dejan Stankovic entraîneur de l’Etoile rouge s’est félicité de cette signature en indiquant « Kanga est un énorme renfort pour l’Etoile Rouge, nous savons ce qu’il peut apporter sur le terrain. Nous espérons qu’il continuera là où il s’était arrêté lors de son premier passage au club et qu’il sera encore meilleur. C’est à moi de l’accueillir et de l’aider à s’intégrer le plus rapidement possible ».