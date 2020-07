Kanga Guelor offre la Coupe au Sparta Prague

Opposés au Slovan Liberec dans le cadre de la finale de la Coupe de République Tchèque ce mercredi 1er juillet, Kanga Guélor et ses coéquipiers du Sparta Prague se sont offert une finale de rêve. Dans un stade vide comme partout en Europe pour des raisons sanitaires, les joueurs du club le plus titré et le plus populaire de République Tchèque, l’ont emporté sur le fil grâce à leur meilleur buteur et international gabonais.

Après six ans de disette dans la deuxième compétition la plus importante du pays, les footballeurs du Sparta Prague se sont finalement adjugé la Coupe MOL à la faveur d’un match engagé face au Slovan Liberec. Dans un stade vide pour des raisons sanitaires, Kanga Guelor et ses coéquipiers se sont offert un match à rebondissements.

En effet, aligné en attaque comme à son habitude, le meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations s’est d’abord montré peu à son avantage à l’image de son équipe, lente, peu sûre d’elle et craintive. Menés dès la 50ème minute après une première mi-temps terne, les Rudí ont finalement su inverser la tendance.

C’est d’abord David Moberg Karlsson (65ème) qui a remis les pendules à l’heure, avant que l’intenable Kanga Guelor sur pénalty, offre la victoire à son équipe. Une victoire aux allures de cadeau d’adieu puisque le natif d’Oyem est pressenti dans de nombreuses écuries à l’issue de la saison. A noter que grâce à cette victoire, les Rudí pourront disputer le 3ème tour préliminaire de la prochaine Ligue Europa.