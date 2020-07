Julien Nkoghe Bekale: «Je me tiens à la disposition de la République»

Évincé de la Primature ce jeudi 16 juillet 2020, le désormais ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a tenu à exprimer sa gratitude à l’endroit du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui lui a fait confiance durant son passage à l’avenue Jean Paul II. Occasion pour ce dernier de dire sa disponibilité et sa fierté d’avoir servi son pays.

Dans une publication sur son compte Facebook, le désormais ancien Premier ministre a tenu à faire brièvement le bilan de son passage soulignant que durant « cette période et dans un contexte particulier, le Gouvernement n’a pas ménagé ses efforts pour l’amélioration du quotidien des Gabonais et des Gabonaises ». Tout en félicitant la promue, Julien Nkoghe Bekale tenu à exprimer sa « gratitude » au président de la République qui pendant un peu plus d’un an lui a fait confiance.

« J’ai pu compter sur son soutien constant dans l’exercice de la mission qu’il m’a confiée. Je lui réitère ma reconnaissance ainsi que ma fidélité et ma loyauté », peut-on lire dans son message. Il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer l’engagement social de la première dame Sylvia Bongo Ondimba.

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre a dit se tenir « à la disposition de la République ». Une phrase qui sonne quelque peu comme un signe prémonitoire du futur de Julien Nkoghe Bekale, surtout que depuis son éviction des rumeurs font état d’ennuis judiciaires en perspectives avec l’exhumation de l’affaire des 20 milliards disparus au ministère du Pétrole dans laquelle l’élu de Ntoum est abondamment cité.