Journées digitales de Moanda: les TPE-TPI et les entrepreneurs édifiées sur le rôle du numérique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 29 septembre dernier, l’amphithéâtre de l’école des mines et de la métallurgie a servi de cadre au lancement de la première édition des Journées digitales de Moanda initiées par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) en faveur des TPE-TPI. Une première journée qui a été marquée par l’organisation d’une conférence-débats qui a permis de faire un tour d’horizon du rôle du digital dans le développement des entreprises.

Placé sous le thème « l’utilisation du numérique dans le développement de mon business », cet évènement a été officiellement lancé par le maire de la commune de Moanda Dr Bernard Moulonda, en présence de quelques responsables de l’administration publique régionale, d’une délégation Comilog, des acteurs nationaux du numérique et des entrepreneurs.

Prévu se tenir du 29 septembre au 12 novembre 2022, la 1ère édition des Journées Digitales de Moanda se veut une plateforme de partage d’expériences au bénéfice des entrepreneurs de ladite. Ainsi, pour cette entrée en matière, la journée a été marqué par l’organisation de trois panels dont le premier a été animé la directrice du développement durable chez Comilog Flore Mouele axant sa présentation sur le 4ème pilier de l’engagement sociétal de la compagnie minière portant sur la diversification de l’économie et le soutien à l’entreprenariat local.

La représentante régionale l’agence nationale de promotion des investissements (ANPI) Valérie Moussona et le responsable provincial de la chambre des métiers et de l’artisanat (CNMA)et Rodrigue Maury ont quant à eux édifier les participants sur les missions de ces deux entités insistant au passage sur la nécessité de formaliser son activité et la possibilité de créer son entreprise en ligne à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur mais aussi le mécanisme d’accompagnement mis en place par la CNMAG en vue d’accompagner les artisans de la province.

Par ailleurs, le dernier panel animé par Venusia Asseko, référente digitale et Dubois Ndibangoye, digital marketeur et Henry Lepa, product manager, a permis d’édifier l’assistance sur la nécessité pour une entreprise d’être visible sur internet. A noter que ces journées digitales se poursuivront avec des ateliers numériques du 17 au 22 octobre au Fablab Moanda et une foire digitale prévue le 12 novembre prochain.