Journées de l’industriel: plus de 100 acteurs au développement présents

Le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a procédé, ce 10 novembre 2022, au lancement des Journées de l’industriel placées sous le thème « ancrer le Gabon sur la voie d’un développement industriel et durable ». Un rendez-vous clé pour l’essor de ce secteur qui a regroupé plus de 100 acteurs privés et étatiques venus mutualiser leurs efforts pour la valorisation du «Made in Gabon».

C’est en grande pompe que s’est déroulé le lancement des Journées de l’industriel au Gabon. Imprégnée des objectifs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), l’ouverture de cette initiative portée par Ali Bongo Ondimba a été par Rose Christiane Ossouka Raponda qui en a profité pour mettre en lumière l’effectivité de la diversification de l’économie en ce qu’ « aujourd hui, on peut constater que le secteur hors pétrole est passé de 56 % en 2010 à près de 80 % en 2021 ».

Les membres du gouvernement lors du lancement des Journées de l’industriel © D.R.

Si l’objectif initial était de mobiliser 100 industriels et acteurs étatiques, il a été perceptible que l’événement a accueilli bien plus de monde. La salle d’exposition aménagée a été noire de monde. Des 4 coins du Jardin botanique, des entreprises désireuses de mettre en avant leur savoir-faire. Aux extrémités, plusieurs administrations postées pour faciliter l’action des opérateurs économiques. C’est le cas de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI).

Ayant effectué le déplacement pour rehausser ledit événement, le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a pu se rendre compte de l’intérêt porté à ce secteur longuement considéré au stade embryonnaire. Si pour Pacôme Moubelet Boubeya, le but visé était d’offrir une plateforme d’échanges économiques aux acteurs dudit secteur, il va sans dire que le résultat est positif.

Reste dès lors à la cible prioritaire qui est l’ensemble des industriels des secteurs manufacturiers, en l’occurrence les acteurs de la menuiserie, de l’aciérie, de l’agroalimentaire et de la cimenterie, de collaborer de manière franche pour mettre le Gabon sur la voie d’un développement industriel et durable. Les expositions de stands et les ateliers d’échange se poursuivront durant les prochaines 48 heures.