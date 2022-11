Journées de l’industriel: la formalisation des entreprises disponible sur site grâce à l’ANPI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur indispensable dans l’aménagement du climat des affaires au Gabon, l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANPI-Gabon) joue sa partition durant les journées de l’industriel. En effet, au nombre d’autres acteurs étatiques engagés pour la réussite de cet événement, l’administration dirigée par Ghislain Moandza Mboma offre la possibilité de formaliser des entreprises au Jardin Botanique.

L’édition 2022 des journées de l’industriel portée par le ministre d’Etat en charge de l’Industrie Pacôme Moubelet-Boubeya, est assurément sur les bons rails. Car, outre l’engouement constaté avec plus de 100 entreprises de différents domaines d’activités industrielles, les administrations semblent engagées à collaborer étroitement avec le privé pour le développement de ce secteur entrevu comme un pilier en devenir de l’économie nationale.

En phase avec le thème choisi qui est « ancrer le Gabon sur la voie d’un développement industriel et durable », l’Agence nationale pour la promotion des investissements a d’ores et déjà mis le pied à l’étrier. Puisque cette entité a mis à contribution son Guichet unique pour la formalisation des entreprises sur site. Ainsi donc, plus besoin de se mouvoir vers le siège social, les exposants et les visiteurs peuvent directement donner vie à leurs projets en un clic.

Durant ces ateliers autour de l’industrie gabonaise, l’exposition-vente de produits locaux, la valorisation du made in Gabon, les industriels locaux auront à cœur de créer des niches de substitution aux importations dont le pays est encore dépendant. Occasion leur est également donnée d’agrandir leur part de marché et nouer des partenariats entre elles. Pour l’ANPI-Gabon, c’est un énième défi relevé en passe d’être réussi.