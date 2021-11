Journées de consultations gratuites de l’ONEC: Otandault échange avec les opérateurs économiques de Port-Gentil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre des journées de consultations gratuites initiées par l’Ordre national des experts-comptables du Gabon (ONEC), le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil et membre éminent de cette organisation Jean Fidèle Otandault a animé ce vendredi 26 novembre une conférence avec les opérateurs économique de la cité pétrolière.

Au cours de cette rencontre, l’ancien ministre du Budget et des Comptes a édifié les opérateurs économiques sur les principes de gestion comptable et administrative. Il s’agissait entre autres de la création et la gestion d’entreprises, le business plan, la gestion des stocks, le régime fiscal et social des dirigeants.

Occasion pour Jean Fidèle Otandault d’édifier l’assistance sur le rôle de l’expert comptable surtout dans un contexte de crise sanitaire qui a eu un impact indéniable sur le plan économique et social. « L’expert-comptable, de par ses aptitudes pluridisciplinaires, apparaît comme un atout pour l’investisseur ou le chef d’entreprise qui pourrait lui confier des missions en fonction des attentes », a-t-il relevé.



Pour le membre de l’Ordre national des experts-comptables du Gabon, il était question de conseiller et orienter les opérateurs économiques de la cité pétrolière dans leurs démarches administratives, leurs recherches ou dans la structuration des financements auprès des banques ou dans l’examen des comptes. Il a d’ailleurs rappelé que sous l’impulsion du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, le gouvernement a pris des mesures qui encouragent la création d’entreprises.