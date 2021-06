Journée mondiale du réfugié: l’UNHCR Gabon pour une inclusion véritable

Le Gabon, à l’instar de la Communauté internationale, a commémoré le dimanche 20 juin 2021 la Journée mondiale du réfugié. Occasion pour le représentant régional au Cameroun, Gabon, Guinée Equatorial et Sao Tomé et principé de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) Olivier Beer de réaffirmer l’engagement de cette organisation internationale à assurer ses missions invitant au passage le gouvernement et l’ensemble des acteurs de la société civile à promouvoir l’inclusion des réfugiés dans les systèmes de leurs pays d’accueil.

Si selon les statistiques du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en mai 2021 le pays a enregistré 520 personnes dont 458 réfugiés et 62 demandeurs d’asile, la célébration de la journée internationale était l’occasion choisi par le représentant de cette organisation de faire le point des actions menées en collaboration avec le gouvernement et la Commission nationale pour les Réfugiés.

Ainsi, en 2021 ce sont 24 réfugiés qui ont pu obtenir un permis de séjour, un autre a pu obtenir la nationalité gabonaise, 11 étudiants réfugiés ont quant à eux obtenu un soutien pour suivre une formation professionnelle. Autre fait notable dans l’action du UNHCR, le soutien obtenu par 56 autres réfugiés pour démarrer une activité génératrice de revenus. « Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de la contribution des bailleurs de fond, du gouvernement gabonais, des personnes déplacées, des organisations régionales, afin qu’on puisse atteindre ensemble l’objectif que nous nous sommes assigné pour 2023 que tous les réfugiés au Gabon puissent se prendre en charge », a indiqué Olivier Beer.

Tout en réitérant son engagement à poursuivre « son excellente coordination avec le Gabon », notamment pour préserver l’accès à la protection internationale et à l’asile, trouver des solutions durables pour assurer l’intégration socio-économique des réfugiés au Gabon et soutenir la réalisation des objectifs de développement durable, le représentant au Gabon de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a appelé à accentuer la solidarité en faveur de ces personnes.