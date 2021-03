Journée mondiale de l’eau: la Sobraga s’engage

L’eau c’est la vie, préservons-la ! Avec des ressources en eau parmi les plus importantes de la planète, le Gabon a une responsabilité de premier plan dans la préservation de l’eau et la mise en place de modèles résilients. C’est pourquoi depuis plusieurs années, la Sobraga a mis en place une politique engagée pour l’optimisation de la consommation d’eau, le traitement des eaux usées et la disponibilité d’eaux de qualité au meilleur prix pour les populations.

« La place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger », c’est le thème retenu pour la célébration de la Journée Mondiale de l’eau ce 22 Mars 2021. Cette thématique doit tous nous interpeller dans notre façon de consommer, dans notre façon de produire et dans notre engagement à préserver nos ressources en eau.

Soucieuse de protéger cette ressource essentielle, la Sobraga a mis en place depuis 2012, les premières stations de traitement des eaux usées du pays dans ses usines de Libreville et Port-Gentil. Cet investissement majeur permet de traiter 100% des eaux usées issues de son processus industriel.

Par ailleurs, depuis 2019, la Sobraga s’est engagée dans un programme d’économie d’énergies, où l’eau figure au premier plan. En modernisant son outil industriel et en accentuant ses travaux de maintenance préventive, la Sobraga entend rationaliser au maximum les dépenses en eau nécessaires à la production des boissons, au lavage des bouteilles consignées et au nettoyage des sites de production.

Enfin, la Sobraga travaille depuis une dizaine d’années pour proposer aux consommateurs gabonais un large choix d’eaux en bouteille de qualité internationale et aux meilleurs prix. En effet, les lancements de l’eau de source Akewa, ou encore de l’eau de table Aning’Eau à Port-Gentil, viennent agrandir la famille des eaux que propose l’entreprise.

Rappelons-nous que notre avenir et la viabilité de la planète que nous léguons à nos enfants dépend des choix que nous faisons aujourd’hui, et de notre capacité à changer nos modes de production et de consommation pour préserver durablement nos ressources en eau.