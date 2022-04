Journée mondiale de l’autisme: l’ONU prône une éducation inclusive

Ecouter cet article Ecouter cet article

La journée mondiale de l’autisme a lieu ce samedi 2 avril 2022. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Pour cette énième édition, les experts des Nations-unies insistent sur l’importance de l’éducation inclusive pour les personnes autistes afin qu’elles puissent exprimer leur plein potentiel et réussir sur le marché du travail.

Sensibiliser le grand public à l’autisme, c’est le but de cette journée mondiale. Le handicap touche de nombreux enfants au Gabon, mais il reste méconnu et suscite des préjugés, des jugements hâtifs, la peur, voire le rejet. « Être autiste c’est voir le monde sous un autre angle, passer pour un atardé ou un étrange humain, qui ne voit que des triangles devant un rectangle, et ne subir que mépris, affronts et plus vilains. Être autiste c’est souvent être seul dans son coin, c’est avoir le temps d’observer comme un brise-glace dans les eaux figées…C’est comprendre tel un témoin attentif, loin du tumulte, hors du temps… de l’espace », a déclamé un poète.

Pour les Nations-unies, l’édition 2022 de cette journée est célébrée sous le thème de l’éducation inclusive dans le cadre son Objectif de développement (ODD) 4 qui ne veut laisser personne pour compte. L’ODD 4 vise en effet à « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».

Au Gabon, cet appel de l’ONU à une éducation inclusive signifie que le gouvernement devrait mettre en place des politiques fortes visant à améliorer considérablement les conditions des personnes autistes. Avec le concours de toutes les parties prenantes, notamment les parents, les enseignants et les employeurs, le Gabon devrait se battre pour que les autistes puissent avoir de meilleures chances de réussir.