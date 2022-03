Journée mondiale de la trisomie: quid de la situation au Gabon ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 21 mars 2022 marque la Journée mondiale de la Trisomie 21. C’est l’occasion de sensibiliser le grand public sur ce syndrome qui affecte des milliers de nouveau-nés chaque année. L’organisation internationale de protection des droits des personnes trisomiques, Down syndrome international (DSI) lance un appel à mobilisation pour défendre une société plus inclusive.

La trisomie 21 est un handicap cognitif provoqué par la présence de 3 chromosomes au lieu de 2 à la 21e paire, une anomalie génétique. C’est d’ailleurs en référence à ces chiffres que la date du 21 Mars (21/3) a été choisie. La présence de ces trois chromosomes 21 a des conséquences. On constate notamment presque toujours une diminution de la force de contraction d’un muscle (une hypotonie), des caractéristiques morphologiques, ainsi qu’une hyperlaxité au niveau des articulations.

Le but de cette journée à l’initiative de Down syndrome international est de porter la parole des personnes atteintes de trisomie 21 afin de faire entendre leurs droits et faire valoir leur place dans notre société. Cette cause noble est aussi le message de DSI cette année: « une société inclusive, c’est une société où les personnes avec des besoins particuliers peuvent vivre comme les autres ». Il faut dire qu’en dépit des difficultés plus ou moins importantes qui découlent du syndrome, les personnes trisomiques peuvent devenir autonomes et vivre une vie ordinaire.



Au Gabon, le collectif de thérapeutes dénommé Ortho 241 appelle à une mobilisation pour lutter ensemble contre les préjugés. Selon eux, avec un bon accompagnement, les personnes atteintes de trisomie 21 peuvent jouir des mêmes droits que les personnes dites ordinaires. Elles peuvent par exemple aller à l’école et travailler une fois adultes. Ils insistent cependant sur l’intérêt d’une prise en charge précoce.