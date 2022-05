Journée Internationale des sages-femmes: l’ASFG fait le point de l’évolution de la profession au Gabon 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée tous les 5 mai de chaque année depuis 1992, la Journée internationale des sages-femmes instaurée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) permet à toutes les sages-femmes de rendre hommage à ce métier et de promouvoir la sensibilisation aux soins essentiels qu’elles offrent aux mères et aux nouveau-nés. Au Gabon, le thème retenu par l’Association des sages-femmes (ASFG) est « 27 ans de progrès de l’Association des sages-femmes du Gabon ».

La célébration de la Journée internationale des sages-femmes a été l’occasion pour Anita Ikogou, président de l’ASFG d’exprimer la solidarité qui existe entre elles et les femmes à travers des réflexions autour des différents problèmes auxquels elles font face dans leur métier. « Les échanges que nous menons autour des thématiques choisies ont pour but d’édifier les sages-femmes sur les problèmes très fréquents sur la pratique de ce métier. Nous partageons nos expériences, notre savoir afin d’offrir des soins de qualité aux gestantes et aux nouveau-nés », a-t-elle indiqué.

Au cours de leurs échanges, plusieurs thèmes ont été évoqués notamment sur la prévention autour du nouveau-né, les complications de la prématurité, le paludisme, l’accouchement ainsi que les hémorragies post-partum pour ne citer que ceux-là. Des thématiques qui constituent des problèmes très fréquents qui méritent d’être traités afin de répondre aux attentes des populations de réduire la mortalité maternelle, néonatale, et infantile.



La présidente de l’Association des sages-femmes du Gabon n’a pas manqué de féliciter le parcours et les résultats du travail mené par tous les membres de l’ASFG notamment l’instauration de l’ordre national des sages-femmes du Gabon (ONSFG). Il faut noter que cet Ordre a pour mission d’assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux et professionnels des sages-femmes.