Journée internationale des Droits des femmes: l’ONU Gabon visite les étudiantes de l’ENEF

C’est dans le cadre de l’édition 2022 de la Journée internationale des Droits des femmes que les responsables du système des Nations unies (SNU) au Gabon ont tenu à visiter les étudiantes de l’Ecole nationale des Eaux et forêts (ENEF) du Gabon, sise au Cap Estérias, dans la commune d’Akanda. Une visite qui avait pour objectif de s’imprégner des activités lancées par ces dernières.

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes célébrée sous le thème « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable », les fonctionnaires de l’ONU Gabon ont visité l’Ecole nationale des Eaux et forêts. Une visite guidée par le directeur général de l’ENEF, Dr. Bruno Nkoumakali, dont l’objectif était de s’imprégner des activités des étudiantes au sein de la coopérative agricole de l’ENEF.

« Sans ces femmes, nous ne pourrions atteindre les lettres de noblesse dont nous jouissons actuellement », a témoigné le Dr. Bruno Nkoumakali, convaincu que cette visite des représentants des différentes agences onusiennes, en tête desquelles Savina Ammassari, coordinatrice résidente du système des Nations unies au Gabon, marque le début d’une série de coopérations multiformes avec l’ONU Gabon.

Selon le SNU au Gabon, les femmes et les filles jouent un rôle très important dans la préservation de l’environnement, ainsi que dans l’adaptation aux effets du changement climatique. En effet, elles possèdent des connaissances profondes et une expérience avérée, notamment au niveau local, dans des domaines tels que l’agriculture, la conservation et la gestion des ressources naturelles. La participation des femmes à la prise de décision au sein de leurs communautés ainsi que l’intégration d’une perspective de genre dans les politiques climatiques et environnementales sont donc essentielles pour une action climatique efficace.

Ainsi, la promotion du mandat du SNU par rapport à l’égalité femme-homme, la célébration de la contribution des jeunes filles à la lutte contre le changement climatique à travers leurs initiatives, le renforcement de la voix des jeunes filles et leur visibilité à leurs initiatives phares, entre autres, ont ponctué les échanges entre les représentants de l’ONU et les étudiants de l’ENEF. Des échanges jugés constructifs par les étudiants. « Avec pragmatisme et détermination, la femme est capable de se hisser à n’importe quel niveau de responsabilités et d’exercer un management productif dans ses activités quotidiennes, au même titre que nos corolaires masculins », a lancé la représentante des étudiantes.