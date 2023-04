La Journée des droits de la femme célébrée au Salon international du livre féminin  

Ecouter cet article Ecouter cet article

La première édition du Salon international Féminin du livre et des arts du Gabon a été organisée du 8 au 10 mars à l’auditorium de la maison Georges Rawiri. Un événement qui avait pour objectif de promouvoir la culture, la littérature gabonaise.

Placée sous le thème « La femme, tout un art », cette édition du salon international féminin du livre et des arts du Gabon a été initiée par le ministère de la culture et des arts en collaboration avec l’Uneg. Occasion pour les acteurs culturels féminins d’échanger autour des conférences, expositions et tables-rondes.

Durant ces 3 jours, un hommage a été rendu à la femme de lettres Justine Minsta pour son parcours littéraire exceptionnel. Selon le membre du comité d’organisation, « on a rappelé l’importance de la femme dans le livre et dans le livre africain, parce qu’il y a des pays africains qui sont invités » a-t-il souligné.

Entre décorations, livres, confections artistiques, mode africaine, tout a été mis en place par les organisateurs pour faire de cet évènement un franc succès. Le public venu en nombre considérable se cultiver et se procurer certains des produits exposés. Le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition.