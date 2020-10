Joël Ondo Ella: «les 144 recommandations du forum de la Fonction publique ne peuvent s’appliquer toutes à la fois»

C’est la suggestion faite par Joël Ondo Ella, vice-président du comité de pilotage dudit Forum qui a accouché les 144 recommandations remises ce mardi 20 octobre 2020 au premier fonctionnaire du pays, le Premier ministre, cheffe du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda. En remettant, ces recommandations, les syndicalistes attendant que ces consignes soient appliquées et matérialisées graduellement en allant du plus important au moins important.

C’est en tout 144 recommandations contenues dans un rapport et issues du Forum de la Fonction publique tenu entre janvier et le 30 juillet 2020 qui ont été présentées à Rose Christiane Ossouka Raponda par le syndicaliste. Pour Joël Ondo Ella, vice-président du comité de pilotage dudit Forum, ces 144 propositions sont « l’aboutissement d’un travail consensuel qui avait réuni plusieurs semaines durant les partenaires sociaux et le Gouvernement ».

Conscient de la complexité de la mise en place de ces consignes, le vice-président du comité de pilotage du forum, du reste syndicaliste aguerris a appelé ses pairs à rester calmes et patients, car les recommandations seront mises en place en fonction des priorités. « C’est un travail qui obéit à un schéma. Il va falloir que nous commencions soit par les recrutements, les intégrations ou les reclassements, car les 144 recommandations ne peuvent s’appliquer toutes à la fois », a déclaré Joël Ondo Ella.

Présente également et particulièrement concernée en sa qualité de la ministre de Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, pointée du doigts par les partenaires sociaux en raison de sa volonté affichée, semblerait-il, de boycotter ce forum, Madeleine Berre s’est défendue tant bien que mal en prônant l’apaisement. Pour la ministre de tutelle, « le Gouvernement n’est pas l’ennemi des partenaires sociaux. Nous sommes là pour trouver des solutions », a-t-elle indiqué. L’application de ces recommandations se fera progressivement suivant un chronogramme qui pour l’heure n’a pas encore été rendu public.