JO Tokyo: Aya et Adam Girard De Langlade Mpali éliminés à leur tour

Engagés en 50 m nage libre pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Adam Girard de Langlade Mpali et sa sœur Aya Girard de Langlade Mpali n’auront finalement pas fait long feu. Entrés en lice ce vendredi autour de 11h et 11h et demi, les deux athlètes gabonais ont été éliminés lors des séries, rejoignant ainsi leurs deux aînés Anthony Obame et Sarah Mazouz passés à la trappe deux jours plus tôt.

Arrivés à Tokyo sans s’être vraiment préparés, Adam Girard de Langlade Mpali et sa sœur Aya Girard de Langlade Mpali n’auront finalement pas fait long feu dans la compétition. Entrés en lice ce vendredi, les deux nageurs n’ont pas été en mesure de gravir les montagnes notamment américaines qui se sont dressées devant eux. Un échec quasiment attendu.

En effet, si Adam Girard de Langlade a tout de même réussi la prouesse de remporter sa série face à JJ Da Silva Viegas du Timor Oriental et Miko Eyanga de la Guinée Equatoriale, avec un temps de 27,66 secondes, il était néanmoins trop loin des standards, notamment ceux de Dressel, Manaudou et Zazzeri, les trois grands favoris de l’épreuve. A quasiment 6 secondes de ces derniers, le nageur de 19 ans a donc été éliminé.

Plus difficile pour sa sœur qui s’est inclinée en 32,24 secondes face au trio Agahozo (Rwanda), Chilton (Palaos) et Dumbuya (Sierra Leone), la compétition s’est donc achevée pour les deux athlètes dès leur entrée. Au tableau, sur les cinq athlètes gabonais, quatre sont donc déjà éliminés. Une situation qui devrait interpeller aussi bien le ministère que le Comité Olympique, dans une compétition qui a notamment vu un Tunisien rafler l’or. Preuve que ce n’était pas impossible.