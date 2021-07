JO de Tokyo: Sarah Mazouz sort à son tour

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce jeudi 29 juillet 2021 que Sarah Mazouz faisait son entrée en lice aux Jeux olympiques de Tokyo. Opposée à la polonaise Beata Pacut, actuelle championne d’Europe, la judokate gabonaise s’est inclinée, éloignant ainsi les espoirs de décrocher une médaille olympique pour le Gabon.

Alors qu’elle représentait l’une des rares chances de médaille pour la délégation gabonaise présente à Tokyo, la judokate Sarah Mazouz n’aura malheureusement pas fait mieux qu’Anthony Obame il y a quelques jours. Et ce, malgré la confiance qu’elle affichait. En effet, l’athlète qui a évolué sous les couleurs du Canada jusqu’en 2014, s’est inclinée lors des 16èmes de finale de judo dans la catégorie -78 kg face à la polonaise Beata Pacut.

Dans un match où elle aura tout donné, Sarah Myriam Mazouz a été défaite par immobilisation. Un combat tactique qui a duré plus de 3 minutes sur le tatami japonais et qui vient définitivement doucher les espoirs du Gabon et sa championne à poursuivre la compétition dans cette discipline.

Au sortir de sa deuxième et dernière olympiade, la Canado-gabonaise a annoncé son départ à la retraite. « Ceci était ma dernière compétition, je vais consacrer le reste de ma vie à profiter de ma famille qui a supporté beaucoup de sacrifices », a-t-elle déclaré sur son compte Facebook au sortir de sa défaite.