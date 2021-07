JO De Tokyo: Me Jean Claude Djimbi offre déjà au Gabon sa première médaille d’or

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucun doute la plus belle histoire pour le Sport gabonais lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Alors que le pays présente cinq athlètes dont notre seul et unique médaillé olympique, Anthony Obame, c’est du côté des officiels que se trouve la véritable sensation. En effet, du « rêve à la réalité », Me Jean Claude Djimbi, ancien judoka et qui était d’ailleurs de la Team Gabon aux Jeux de Barcelone en 1992, a été retenu pour officier à Tokyo. Une belle récompense pour celui qui commence sa carrière internationale en 2016 lors du Grand prix de Budapest.

Après avoir échoué de peu à se hisser parmi les officiels de Judo lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, Me Jean Claude Djimbi tient enfin sa revanche. Ancien international ayant notamment disputé les Jeux de Barcelone en 1996, l’arbitre de Judo numéro 1 en Afrique, a bel et bien pris son envol pour le pays du Soleil Levant afin d’y officier en tant qu’arbitre principal. Une belle récompense pour celui dont le « rêve olympique a commencé à germer » justement après l’échec de Rio.

En effet, régulièrement présent lors de compétitions internationales à l’image des Jeux Olympiques de la jeunesse, et ce, depuis le Grand prix de Budapest en 2016, Me Jean Claude Djimbi, tout juste cinquantenaire, se voit donc porter au pinacle par ses pairs. Une véritable consécration pour celui qui a officié lors des plus grands tournois de Judo à travers le monde le plaçant ainsi parmi les tous meilleurs. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard s’il est le seul et unique arbitre africain lors de ces JO.



Issu d’une famille de Judokas. Bercé dans cet univers. Me Jean Claude Djimbi, connu de Tbilisi à Tel Aviv, de Qingdao à Osaka, en passant par Abu Dhabi , Zagreb, Montréal, Baku, Ekaterinburg, Paris, Antalya et Budapest, vit donc sa plus belle heure de gloire en tant qu’arbitre tirant avec lui le Gabon, sa terre natale. Entre reconnaissance et consécration, l’homme à qui « la foi a donné le courage de réaliser son rêve », est d’ores et déjà le premier médaillé du pays lors de ces jeux. Une véritable fierté.