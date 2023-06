JME 2023 : éliminer et recycler, deux gestes contre la pollution plastique

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré le lundi 5 juin la Journée mondiale de l’environnement, sous le thème « Solution à la pollution plastique ». À cette occasion, le ministre des Eaux et forêts chargé de l’Environnement, le Pr Lee White a procédé à l’ouverture des activités de la Semaine nationale de l’environnement avec objectif de trouver des stratégies afin de lutter contre le phénomène de la pollution plastique.

En effet, dans le cadre de la commémoration de cette journée, le Gabon a décidé de consacrer une semaine entière à la cause environnementale afin de présenter les efforts engagés et les initiatives mises en œuvre pour faire face à la pollution plastique. Outre la cérémonie d’ouverture présidée par le ministre de l’Environnement, Pr. Lee White, cette semaine sera marquée par des actions de nettoyage, des conférences-débats, des visites découvertes.

Ainsi, lors de son discours de circonstance, le membre du gouvernement a rappelé les enjeux de la lutte contre la pollution plastique, notamment en matière de préservation de biodiversité. « Les déchets plastiques représentent près de 80% des déchets en mer qui constituent des pièges pour les espèces aquatiques. Et leur décomposition en micro particules entre dans la chaîne alimentaire et finit dans nos assiettes », a prévenu Pr Lee White.



Face à cette situation, seule une action collective, continue et forte peut permettre d’inverser cette tendance. À cet effet, le ministre de l’Environnement a décliné les deux gestes simples à mettre en œuvre. « Éliminer de notre usage les plastiques non essentiels. Par exemple, acheter des sacs réutilisables et bannir définitivement les sacs plastiques à usage unique de notre quotidien, ne jeter aucune bouteille dans les poubelles ordinaires ou, pire, dans la rue, mais uniquement dans les bacs de récupération afin qu’ils soient recyclés », a-t-il indiqué.