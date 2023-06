JME 2023 : 200 agents de Perenco mobilisés pour la lutte contre la pollution plastique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 05 juin dernier, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de l’environnement avec pour thème “solutions à la pollution plastique”. Un évènement qui n’est pas passé inaperçu au sein de la société pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon qui dans le cadre de cette journée a procédé à une opération de collecte d’objet plastique aux abords de la plage et des berges de la mangrove.

C’est à Batanga, site Pétrolier situé dans le département d’Etimboué, que le Directeur général de Perenco Adrien Broche et plusieurs de ses collaborateurs ont tenu à célébrer la Journée Mondiale de l’environnement institué par l’Organisation des Nations unies en 1972, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur l’environnement de Stockholm. Ainsi, pour marquer le coup, le leader du secteur pétrolier au Gabon a procédé à une collecte de plastique.

Ce sont donc plus de 200 agents de Perenco Oil & Gas Gabon et quelques riverains qui ont participé à la collecte du plastique aux abords de la plage et des berges de la mangrove. Une opération qui a permis de collecter plus de 25 big bags de déchets plastiques et participe de manière efficiente à la lutte pour la préservation de la biodiversité, ces espaces étant très prisés par des espèces aquatiques strictement protégées à l’instar des 4 espèces de marines qu’accueillent les plages du Gabon notamment les tortues luths, les tortues vertes, les tortues imbriquées et les tortues olivâtres.

Adrien Broche © D.R.

Il faut aussi noter que la préservation de l’environnement fait partie de l’ADN de Perenco Oil & Gas Gabon. « Au quotidien, on cherche à minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement et cela se traduit principalement par les grands projets que l’on a actuellement pour réduire le brulage sur nos sites, valoriser au maximum le gaz pour l’envoyer vers les centrales à gaz de Port-Gentil et Libreville. Aujourd’hui, on a voulu marquer le coup pour cette Journée de l’environnement qui est dédié au plastique », a indiqué Adrien Broche.