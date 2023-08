Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’occasion de la journée internationale de la femme africaine, l’Union des femmes de la presse gabonaise (UFEPG) a organisé une rencontre ce lundi 31 juillet 2023 à Libreville. Un événement qui avait pour objectif d’édifier les femmes de média sur leur rôle et leur responsabilité en période électorale.

Placée sous le thème « Rôle et responsabilité des femmes des médias durant le processus électoral » , la journée de réflexion avait pour objectif de sensibiliser les femmes du 4ème pouvoir sur leurs devoirs durant les élections générales qui se tiendront le 26 août prochain. Une rencontre qui revêt une importance capitale dans un contexte aussi particulier qui rend le traitement de l’information très sensible.

Le rôle et la responsabilité des femmes des médias

Selon la présidente de l’UFEPG « l’éthique et la déontologie des journalistes sont souvent mises à mal en période électorale, ces échanges visent donc à amener les femmes communicatrices à pratiquer un journalisme responsable ». Ainsi, les acteurs de cette plateforme ont été outillés sur les différentes étapes du processus électoral, les spécificités de celui-ci, les techniques et les subtilités pour une meilleure couverture médiatique.

C’est quoi l’UFEPG ?

L’union des femmes de la presse gabonaise est une association apolitique à but non lucratif. Elle fédère les femmes journalistes, reporters, photographes, cameramen, productrice, monteuse et toutes celles qui exercent une profession ayant trait aux métiers de la communication.

Elle a pour mission de promouvoir le leadership féminin dans les médias et les métiers de la communication. Et ce pour une meilleure représentativité des femmes surtout au niveau des sphères décisionnelles du pays. L’UFEPG est également un cadre d’expression pour toutes les professionnelles de la communication. Non sans manquer de défendre les droits de toutes ces femmes des médias.