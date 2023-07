Ecouter cet article Ecouter cet article

En lice dans plusieurs disciplines sportives et culturelles, la délégation gabonaise a reçu la visite du ministre des Sports en charge de la jeunesse le samedi 29 juillet dernier. Occasion pour Franck Nguema de rappeler aux ambassadeurs du Gabon que ces 9èmes jeux de la Francophonie doivent être marqués du savoir-faire vert-jaune-bleu.

Réputé proche des athlètes gabonais, Franck Nguema n’a pas dérogé à sa règle en rendant visite à la délégation gabonaise présente à Kinshasa. Le membre du gouvernement a pris le pouls de ses compatriotes. S’il s’est dit engagé à prendre ses responsabilités, le ministre des Sports a appelé les sélectionnés à sublimer leur participation.

Des médailles en perspective pour Franck Nguema ?

Si ces 9èmes jeux de la francophonie sont frappés du sceau de l’unification et du partage, les athlètes et acteurs culturels gabonais ont été appelés à se surpasser pour marquer d’un ancrage précieux cet événement. Échangeant au village des jeux à Unikin, Franck Nguema a interpellé tout un chacun sur sa partition.

Rappelant la tâche qui est la leur, Franck Nguema n’a pas manqué de raviver leur fibre patriotique entrevue comme le catalyseur de leurs actions. « Le Gabon doit de se #distinguer et ramener des médailles », a-t-il conclu. À l’heure où nous couchons ces lignes ,le Gabon a déjà obtenu une médaille de bronze en tennis de table.

Le Gabon engagé dans la mise en œuvre de la déclaration de Cotonou

Il est judicieux de préciser qu’avant d’apporter son soutien moral aux athlètes et acteurs culturels, Franck Nguema a pris part activement à la Conférence sur l’état de mise en œuvre de la Déclaration de Cotonou de 2018. Et ce, pour la relance de l’enseignement de l’Education physique et sportive. Le but étant de paramétrer un cadre propice à l’épanouissement des réceptacles.