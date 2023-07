Jeux de la francophonie : le conflit rwando-congolais s’invite à la cérémonie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les IXèmes Jeux de la Francophonie sont-ils rattrapés par les vieux démons de la crise Rwando-Congolaise ? C’est à l’évidence ce qui en ressort à la suite de la décision de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Rwandaise Louise Mushikiwabo de ne pas se rendre à Kinshasa. Un choix qui ferait suite à l’ambiguïté entretenue par les autorités congolaises au sujet de sa venue.

La patronne de l’OIF Louise Mushikiwabo, n’assistera pas à l’ouverture des IXè jeux de la Francophonie à Kinshasa en République démocratique du Congo. L’annonce a été faite ce 25 juillet par sa porte-parole Oria Vande Weghe. Une décision que les instances de l’organisation justifient par l’absence d’invitation formelle des autorités de Kinshasa.

L’ambiguïté des autorités congolaises

Les autorités congolaises ont répondu à la question de cette présence à l’occasion d’un point de presse organisé le 24 juillet. En effet, le ministre de l’intérieur, Peter Kazadi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya et le directeur du comité national des jeux, Isidore Kwandja, ont confirmé sa présence le 28 juillet. Selon les responsables congolais, en sa qualité de « co-organisatrice de l’événement », il va de soi qu’elle sera présente. Les trois personnalités ont ainsi fait mine d’ignorer que cette présence n’était pas certaine.

La porte-parole de l’organisation affirme pour sa part que madame Mushikiwabo s’attendait à une invitation formelle du ministère congolais des Affaires étrangères. En effet, elle dit s’appuyer sur les déclarations le 21 juin dernier devant le Conseil permanent de la Francophonie des autorités de la République démocratique du Congo. « Malheureusement, cela porte à confusion et a poussé la secrétaire générale à reconsidérer son voyage », a regretté Oria Vande Weghe qui a tout de même tenu à rassurer en annonçant que l’organisation se fera représenter par l’administratrice de l’OIF, Carolina St-Hilaire.

La guerre dans l’Est de la RDC à l’origine du raté

Les relations entre Kinshasa et Kigali sont au plus bas depuis un an déjà et pour cause, les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui occupe de vastes territoires dans l’Est du pays et sèment la terreur, selon toujours la partie congolaise. De nationalité Rwandaise, et par ailleurs ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo paye les frais de cette crise, d’autant plus qu’elle a travaillé sur ce dossier lorsqu’elle était en fonction à Kigali.

Pour rappel, les sportifs rwandais seront, eux aussi, absents de la fête et pour cause, le pays n’a inscrit aucun athlète. À ce propos, Isidore Kwandja, le directeur du comité national d’organisation des jeux, affirmait le mois dernier que « Le Rwanda n’avait pas confirmé sa participation. Il n’a pas inscrit les athlètes. C’est lié aux difficultés que nous connaissons ».