Jeunesse : Franck Nguema ouvre l’atelier national de validation du rapport d’évaluation formative

C’est le mercredi 7 juin dernier que le ministre de la Jeunesse a procédé à l’ouverture de l’atelier national de validation du rapport d’évaluation formative de la politique nationale de la jeunesse du Gabon. Organisés conjointement avec l’Unicef, ces travaux visent selon Franck Nguema, à situer le niveau d’exécution des engagements sur 10 ans et tirer des leçons.

Plus de 10 ans après le Forum national de la jeunesse placé sous le thème « Contrat de partenariat pour une jeunesse responsable », l’heure semble venue de faire le point des engagements pris par le gouvernement. À cet effet, le ministre en charge de la Jeunesse a lancé l’atelier national de validation du rapport d’évaluation formative de la politique nationale de la jeunesse du Gabon.

Prenant part à cette rencontre grandeur nature visant à élucider les maux auxquels font face la jeunesse, les associations ont répondu massivement à l’appel de l’urgence. Une obligation presque impersonnelle tant les enjeux et les attentes demeurent d’actualité. Faut-il rappeler qu’Ali Bongo Ondimba a décrété dès 2016 « le Septennat de la jeunesse ».

Un outil d’évaluation indispensable selon Franck Nguema

Rappelant l’objet de cet atelier, Franck Nguema a souligné qu’il « vise à associer un large éventail d’acteurs pour l’appréciation des priorités et actions mises en œuvre pour répondre aux préoccupations profondes et aux aspirations légitimes des jeunes dans notre pays ». Tout en précisant que les deux objectifs sont faire le bilan et tirer les leçons des erreurs.

Un « outil consensuel » en phase avec les objectifs de développement durable (ODD) qui devrait aboutir à la définition de cadres propices à l’épanouissement des jeunes. Le Représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) au Gabon, Noël Marie Zagre, entend certainement s’appuyer sur les résultats de ces travaux pour soutenir l’action publique.