Jessy Ella Ekogha : «la nouvelle équipe gouvernementale a pour mission de relancer l’économie»

C’est la vision du président de la République Ali Bongo Ondimba, du moins l’objectif qu’il assigne au gouvernement qu’il a validé sur proposition du nouveau Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Le Chef de l’Etat s’est fixé pour cap de redresser une économie fortement ébranlée par la crise sanitaire relative à la Covid-19.

L’urgence de l’exécutif est de relancer l’économie. Après le constat fait par l’opinion au regard des profils choisis et des réaménagements au sein de l’équipe gouvernementale, c’est au tour du conseiller spéciale du Chef de l’Etat, porte-parole de la présidence de la république de venir devant la presse pour conforter cette impression, cette évidence. Pour Jessy Ella Ekogha, « l’urgence est de redresser l’économie qui a été profondément touchée par la crise de la Covid-19 », a-t-il annoncé d’entrée de jeu.

La relance de cette économique suppose que certains axes soient arrêtés avec pour objet de servir de phare pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et dont a pour mission de mettre en musique Rose Christiane Ossouka Raponda. « Cela implique de maintenir les emplois, d’en créer de nouveaux par la relance de l’activité » et en sus de « créer des richesses collectivement pour pouvoir mieux les redistribuer, assurer la solidarité en matière de santé, d’assurance maladie, de la prise en charge de nos retraités, des chômeurs et des étudiants », a-t-il ajouté.

La relance de l’économie a également pour visée de matérialiser la mission sociale chère au chef de l’Etat. C’est pourquoi Jessy Ella Ekogha a précisé que le gouvernement veut par sa composition « réformer notre modèle économique pour le rendre plus créateur de valeur ajoutée localement, plus créateur d’emplois, moins dépendant de l’extérieur, ce qui doit se traduire par la baisse en particulier des importations » a-t-il indiqué.