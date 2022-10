Jean Ping: «l’éboulement du PK8 devrait être considéré comme un deuil national»

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’éboulement survenu le vendredi 21 octobre dernier n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La dernière en date est sans aucun doute celle du leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping qui, tout en exprimant ses condoléances à la famille éplorée, a relevé que ce drame devrait normalement donner lieu à un deuil national.

Très en retrait depuis plusieurs mois, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 a tenu à exprimer sa compassion à la suite du décès de 7 compatriotes victimes d’un éboulement au quartier PK8 dans le 6ème arrondissement de Libreville.

Dans une publication sur sa page Facebook ce lundi 24 octobre 2022, l’ancien président de la Commission de l’Union africaine, a déploré que ce nouveau drame soit purement et simplement « lié à la précarité dans laquelle vivent les Gabonais ». Il faut dire que ce drame, qui n’est pas le premier du genre, vient une fois de plus mettre en lumière l’incapacité des gouvernements successifs à mettre en place une véritable politique d’urbanisation des villes du pays et plus particulièrement de Libreville.

Ainsi, au vu de la gravité de ce drame qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes dont des enfants, Jean Ping a indiqué que celui-ci devait « être considéré comme un deuil national ». « J’exprime ma profonde compassion à la famille et à la nation », a déclaré le leader de la Coalition pour la nouvelle République.