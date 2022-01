Jean Ping: «La pandémie a été érigée en prétexte pour exercer les perfidies les plus abominables»

Ecouter cet article Ecouter cet article

La crise sanitaire liée au covid-19 continue d’être un sujet de préoccupation pour de nombreux acteurs de la vie politique gabonaise. En effet, lors de son discours de présentation de vœux, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 Jean Ping a fustigé la gestion peu transparente de cette crise qui selon lui « a été érigée en prétexte pour exercer sur le peuple, les perfidies les plus abominables ».

Abordant sans aucun doute la polémique autour de l’adoption de nouvelles mesures restrictives prises dans le cadre de la riposte contre la pandémie, le leader de la Coalition pour la nouvelle République s’est insurgé contre la posture du gouvernement qui semble avoir décidé d’ériger la crise en véritable fonds de commerce. En effet, ce dernier a à cœur d’imposer l’obligation vaccinale par des moyens de plus en plus insidieux.

Pour l’ancien président de la Commission de l’Union africaine « tout fait l’objet de marchandage et d’un vaste marché digne de la mafia ». « mafia autour des tests ; mafia autour des hospitalisations, mafia autour des mises en quarantaine et des hôtels COPIL, mafia autour des fonds alloués par les partenaires au développement », a martelé Jean Ping.

Toute chose qui selon l’ancien ministre de feu Omar Bongo Ondimba a eu pour conséquence majeure d’aggraver les discriminations entre les Gabonais. Ainsi, tout en saluant la détermination des populations à dire non à ces nouvelles mesures, Jean Ping a réaffirmé sa volonté à demeurer du côté du peuple. « Je le redis avec force ici et maintenant. Je serai toujours à vos côtés. Et j’irai jusqu’au bout pour mettre le Gabon à l’abri du besoin et de la peur ».