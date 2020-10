Jean Ping: «en piétinant la liberté de culte, ce régime affiche son mépris le plus profond de la loi»

C’est à l’occasion d’une déclaration faite ce mercredi 20 octobre 2020, que le leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping a tenu à s’exprimer sur la défense des libertés fondamentales au Gabon. Une allocution qui n’est pas fortuite puisqu’intervenant dans un contexte de levée de boucliers de l’Eglise catholique qui conteste les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la réouverture des lieux de culte.

Si d’entrée de jeu, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 a réaffirmé être le véritable vainqueur de ce scrutin avec plus de 67% des suffrages des Gabonais, son discours s’est plus appesanti sur ce qu’il a qualifié d’attaque du régime de Libreville contre la liberté de religion.

Occasion pour lui de rappeler que « la liberté de culte est un droit fondamental ». De ce fait « en piétinant la liberté de culte, ce régime affiche son mépris le plus profond de la loi », a-t-il martelé. Un fait qui selon Jean Ping démontre une fois de plus le mépris du gouvernement vis–à–vis d’une très grande communauté de compatriotes, attachés à leur foi.

Il a d’ailleurs soutenu que depuis l’apparition de la pandémie de la Covid-19, la violation des droits fondamentaux par « le régime dictatorial » est devenue systématique. La preuve avec l’intimidation et les menaces contre des responsables religieux. « Les gardiens de la foi ont annoncé et décidé finalement, de rouvrir les lieux de culte. En faisant ce choix, le clergé gabonais affirme son attachement pour la liberté, l’amour de Dieu et de notre pays, aujourd’hui menacés par les forces obscures de la tyrannie et de l’oppression barbares », a indiqué l’ancien président de la Commission de l’Union qui a de ce fait apporté son soutien à ces actions.