Jean Marie Ogandaga: «la stratégie de relance intégrera les recommandations du PNUD»

Interrogé ce mercredi 9 septembre 2020 au sujet de la stratégie de relance économique qui sera présentée dans les prochains jours et mise en oeuvre par l’exécutif, le ministre en charge de la Relance Jean Marie Ogandaga s’est une nouvelle fois voulu rassurant. Ainsi, préconisant « des réformes en profondeur et des investissements sectoriels », cette stratégie intégrera également selon le membre du gouvernement, « des volets en phase avec les recommandations du PNUD ».

A l’heure où le Gabon est durement touché par la pandémie de Covid-19 qui obère ses perspectives aussi bien de croissance économique que de développement, la mise en oeuvre d’une stratégie de relance est de plus en plus urgente. Devant mettre en avant « des mesures pour renforcer les infrastructures sanitaires, protéger les ménages les plus vulnérables et soutenir le secteur privé » comme le suggère le FMI, celle-ci devrait être présentée dans les prochains jours comme l’a révélé le ministre en charge de l’Economie.

En effet, interrogé ce mercredi 9 septembre sur ce volet, Jean Marie Ogandaga s’est une nouvelle fois voulu rassurant. Évoquant notamment le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur l’impact socio-économique de la Covid-19 au Gabon, le ministre en charge de l’Economie et de la Relance a précisé que la « stratégie de relance économique qui sera présentée dans les prochains jours intégrera des volets en phase avec les recommandations du PNUD ».

Ajoutant qu’un accent particulier sera mis sur « les réformes en profondeur et les investissements sectoriels pour accélérer la diversification de notre économie », le membre du gouvernement a renchéri en ajoutant que cette stratégie devrait « produire les effets escomptés sur le plan social avec la création d’emplois ». Loin des principes « d’indiscipline budgétaire » qui gouvernent actuellement les décisions de l’exécutif, cette « stratégie de relance devrait donner une nouvelle orientation à notre économie » comme l’a souligné le ministre en charge de la Relance.