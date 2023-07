Jean Boniface Assele : « Notre pays est dirigé par certains membres du Cabinet du président de la République »

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une véritable bombe puante que vient de lâcher le président du Centre des libéraux réformateurs (CLR) Jean Boniface Assele. En effet, au cours de sa déclaration de candidature à la présidentielle d’aout 2023 effectuée ce jeudi 06 juillet, ce dernier s’est insurgé contre une usurpation au sommet de l’Etat en affirmant que le pays serait désormais géré par des membres du Cabinet du président de la République en violation des principes républicains.

Connu pour ses sorties pour le moins tonitruantes ces dernières années, « « Tonton associé » vient une fois de plus de donner un coup de pied dans la fourmilière. Après avoir annoncé son départ de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), le leader du Centre des libéraux réformateurs, Jean Boniface Assele a décidé de franchir un nouveau cap en annoncant sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Une décision qui, lors de son échange avec la presse nationale et internationale, est justifiée selon lui par sa volonté de mettre un terme aux dérives constatées au sommet de l’État. En effet, Jean Boniface Assele a déploré que le Gabon est désormais « aux mains des étrangers qui prennent le contrôle de toutes les administrations ». Face à ce constat de plus en plus inquiétant, le général à la retraite a dénoncé cette situation qui menace la patrie en invitant les Gabonais au sursaut.

Jean Boniface Assele sonne le tocsin des dérives au sommet de l’État

« Gabonaises, Gabonais, l’heure est grave. Notre pays est dirigé par certains membres du Cabinet du président de la République. Des individus véreux et sournois, qui ont décidé de prendre le contrôle de notre pays. Des étrangers prennent discrètement le contrôle de postes dans plusieurs de nos administrations », a lancé le président du Centre des libéraux réformateurs. Une dénonciation d’autant plus grave provenant non seulement d’un membre de la majorité présidentielle, mais surtout de l’oncle de l’actuel chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et qui pourrait provoquer un véritable séisme dans le paysage politique. Wait&See!