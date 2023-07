Jean Boniface Assélé : « la candidature d’Ali Bongo n’est pas valable »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Devant la presse,ce mercredi 26 juillet 2023, le Général d’armée Jean Boniface Assele Dabany a dénoncé le deux points deux mesures du Centre gabonais des élections (CGE). Pour le patron du Centre des libéraux réformateurs (CLR), sa démission est légale, tout aussi que « la candidature d’Ali Bongo n’est pas valable ». Car actée en violation les textes de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence.

Si son retrait de la liste des candidats à la Présidentielle d’août 2023 reposerait sur son appartenance encore récente à la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), Jean Boniface Assele Dabany a tenu à faire la lumière sur cette décision dont il entend faire éteindre les effets.

La MRSE, un regroupement au fonctionnement peu orthodoxe

C’est ce qu’assure le leader des libéraux réformateurs. Pour lui, sa sortie de la MSRE serait consécutive à un recours en contestation de sa candidature. Les requérants, dont les identités n’ont pas été révélés, auraient indiqué qu’en raison de son appartenance à ce regroupement, il ne pourrait pas se présenter.

Pourtant, Jean Boniface Assele Dabany soutient que le CLB a été membre de la MRSE jusqu’au soir du 26 juin 2023. C’est donc en application de l’article 20 de la Charte que la démission écrite a été déposée sur la table de décideurs dudit regroupement. Toute autre interprétation ne serait que des « arguments fallacieux ».

Ali Bongo Ondimba, un candidat imposé dans la majorité ?

Poursuivant ses explications, le général d’armée a mis en lumière une logique bafouée pour le choix du candidat de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence. « Si l’on considère la majorité comme un regroupement légal de partis politiques, le candidat de la majorité est celui investi par la majorité de ses membres et non pas un seul », a-t-il souligné.

Ce qui ne semble pas avoir été le cas. Car aucun congrès de la MRSE n’a été organisé. Le Candidat de la majorité aurait donc bien été désigné par son parti d’origine pas par les membres du regroupement. « Cela veut dire que la candidature d’Ali Bongo Ondimba n’est pas valable. Force est de constater, en vérité, que la majorité n’a pas de candidat ».

La majorité dépourvue de candidat à la présidentielle ?

Tentés, sommes-nous, de répondre par l’affirmative. Et pour cause, l’absence de logo de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence porte préjudice à la candidature d’Ali Bongo Ondimba. Puisqu’il est mentionné à l’article 8 de la déclaration de candidature que l’emblème du parti ou du regroupement doit être mentionné.

En se présentant sous la bannière du Parti démocratique gabonais (PDG), la voie reste donc grandement ouverte à tous les candidats de ce regroupement de partis politiques. Le CGE aurait donc décidé de retirer Jean Boniface Assele Dabany en confondant le parti politique à la majorité républicaine. La Cour constitutionnelle est appelée à lire le droit dans cette affaire.