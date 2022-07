Japon: Ali Bongo présente ses condoléances à la famille de Shinzō Abe

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le pays du soleil levant vit un vendredi 8 juillet 2022 noir avec le décès de son ancien Premier ministre Shinzō Abe, victime d’une attaque par balles, la classe politique mondiale a marqué son indignation. Même son de cloche au Gabon où Ali Bongo Ondimba a dénoncé la « lâcheté » du tireur dont l’acte a conduit à la perte d’un « ami de l’Afrique ».

« Avec le décès de Shinzo Abe, lâchement assassiné, le Japon perd un grand homme d’Etat et l’Afrique un ami sincère. Mes condoléances à sa famille et au peuple japonais. Le Japon est un grand pays et une immense civilisation ». C’est en ces termes qu’Ali Bongo Ondimba a rendu un hommage mérité à l’ancien Premier ministre japonais, via son compte Twitter.

Le numéro un gabonais ne s’est pas seulement prêté à un exercice diplomatique puisque que ce dernier n’a pas manqué de pointer du doigt la « lâcheté » des agresseurs de l’ancien homme fort du pays du soleil levant. Dans son message, Ali Bongo Ondimba a traduit sa compassion et son soutien envers la famille du regretté qui aura, tout au long de son mandat, su développer des relations nippo-gabonaises fructueuses.



Pour information, Shinzō Abe a été victime d’une attaque menée par des individus armés aux alentours de 11 h 30 soit 02 h 30 GMT à Nara. Âgé de 68 ans, le désormais ancien membre de la chambre des représentants du Japon, a succombé aux graves blessures causées par l’impact des tirs. Selon le secrétaire général du gouvernement du Japon Hirokazu Matsuno, « un homme suspecté d’être le tireur a été interpellé », a-t-il indiqué à la presse.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris