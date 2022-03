Janvier Nguema Mboumba: «quand on a raté, on doit avoir le courage de partir»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Figure emblématique du secteur éducatif au Gabon dans lequel il a laissé un marque indélébile, Janvier Nguema Mboumba a tenu à faire le diagnostic dudit secteur à l’approche de la phase fatidique des examens de fin d’année. Occasion pour l’ancien ministre délégué reconverti entrepreneur, d’interpeller le gouvernement qui devrait reconnaître son échec et changer de paradigme.

« Quand on a raté, il faut avoir le courage de le reconnaître ». C’est en ces termes que Janvier Nguema Mboumba a lancé les hostilités dans une interview accordée à notre confrère Magasinesuperstar. Une manière subtile pour l’ancien proviseur du tonitruant Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB) connu sous l’appellation « Capo » et du Lycée national Léon Mba (LNLM) de faire le point sur l’état du secteur éducatif dans notre pays.

« Nous devrons dire qu’il y a des problèmes graves au sein de l’école gabonaise. Des solutions ne peuvent être trouvées que chez ceux qui connaissent l’éducation. Il faut se parler, personne n’a le droit de prendre seul les décisions. Notre école est paralysée et ses perpétuelles grèves impactent tout le monde », a souligné Janvier Nguema Mboumba. Une constatation amère qu’il convient de cerner comme une invite à la remise en cause perpétuelle.



D’ailleurs, en dépit de ses occupations professionnelles liées à son établissement d’enseignement secondaire, Janvier Nguema Mboumba n’a pas hésité à proposer des voies de sortie de crise pour l’intérêt de la jeunesse. « Nous demandons à ce que la sérénité revienne et que les gens se parlent. Il faut que l’on ait le courage de dire que j’ai échoué, je dois redémarrer. Un pays qui n’a plus d’école et est voué à l’échec. L’école est une chaîne de compétences qui lorsqu’un maillon est brisé, pour le recoller, il faut de la rigueur. Il faut surtout savoir dire que j’ai échoué, je m’en vais », a-t-il conclu. Gageons que cette sortie aura la résonance escomptée.