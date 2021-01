JA Gabon lance un appel à candidature dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets

Dans le cadre de la prochaine rentrée de son programme Startup prévue pour le 22 février 2021, l’antenne JA Gabon Estuaire lance, au compte de son incubateur multisectoriel basé à Likouala, un appel à candidature visant à identifier, sélectionner, renforcer et accompagner les entreprises, les associations et les porteurs de projets œuvrant dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets. Une séance d’information sur le processus de sélection à l’endroit des potentiels candidats est prévue ce 29 Janvier 2021 à Likouala, à Libreville, de 10h à 11h30.

L’appel à candidature concerne le programme de pré-incubation Startup 1 qui vise à renforcer les capacités des porteurs de projets à capter du financement en renforçant l’attractivité de leur projet pendant 6 mois. Pendant cette période, un appui multiforme est proposé par l’intervention d’experts, de coachs et de mentors afin de donner toutes les chances aux projets et porteurs de projets d’avancer sur la base des objectifs prédéfinis.

Est éligible au programme, toute personne de nationalité gabonaise ayant un projet innovant, résidant à Libreville, âgé de 35 ans au plus (c’est obligatoire uniquement pour le chef d’équipe), de niveau terminale au minimum, disposée à consacrer au moins 50% de son temps pour le projet, disposant d’un business model ou d’une idée de projet développée, une formation, une qualification ou une expérience professionnelle en lien direct avec le projet et disposée à être accompagnée pendant au moins 6 mois.



Le dossier de candidature est constitué d’un formulaire de candidature dûment rempli (disponible en ligne), d’un CV, d’une copie de la pièce d’identité, ainsi qu’une synthèse de projet disponible en ligne via le site en lien ci après https://www.jagabon.org/post/appel-%C3%A0-candidatures. Quant au dépôt de candidature, la procédure se fait en ligne via le lien suivant https://www.africinnov.com/fr/register/user.