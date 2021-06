J.O Tokyo 2021: Ninhoe, ville hôte des athlètes gabonais

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que l’ambassade du Japon au Gabon a annoncé la désignation de la ville de Ninohe, située dans la préfecture d’Iwate comme ville hôte du Gabon pour accueillir la délégation des athlètes gabonais dans le cadre des Jeux olympiques d’été de Tokyo. Un choix qui symbolise sans aucun doute les liens de fraternité qui lient le Gabon et le pays du Soleil levant.

Située dans la préfecture d’Iwate, la ville se trouve dans le sud-est du Japon. C’est dans cette région montagneuse et offrant des magnifiques feuillages d’automne que séjourneront les Porte-étendards Gabonais. En effet, ces derniers prendront part aux Jeux olympiques d’été de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021.

A noter que la désignation de cette ville comme hôte du Gabon s’inscrit dans la pure tradition des olympiades. En effet, on désigne par ville hôte, la ville qui accueille et encourage les athlètes venus du monde pour participer à cet événement sportif entre autres, favorisant ainsi l’échange sportif et culturel du monde.

Pour rappel, le Gabon sera représenté par 10 athlètes dans plusieurs disciplines. Parmi lesquelles, le Taekwondo, la boxe, le judo et le sprint et la natation entre autres. Des disciplines pour lesquelles les ambassadeurs gabonais pourraient ramener des médailles malgré la forte concurrence mondiale.