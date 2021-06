J.O de Tokyo: les athlètes gabonais réceptionnent des tableaux d’encouragement des écoliers de Ninohe

Ce vendredi 25 juin 2021, le complexe scolaire les Élites d’Akanda a servi de cadre à la cérémonie de remise des tableaux d’encouragement à l’endroit des athlètes gabonais retenus pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Des œuvres réalisées par des écoliers de la ville de Ninohe au Japon, ville hôte des portes étendards gabonais à cet événement sportif international.

C’est au cours d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur du Japon au Gabon Noguchi Shuji que s’est déroulée cette reprise de présent aux athlètes gabonais engagés pour les J.O de Tokyo. Réalisées par des écoliers de la ville de Ninohe, ces œuvres sont selon le diplomate nippon le témoignage de leur reconnaissance et leur encouragement envers les athlètes gabonais retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet 2021.

Pour rappel, cette ville du sud-est du Japon a été désignée pour recevoir les athlètes gabonais pendant leur séjour. Ainsi, pour marquer leur reconnaissance envers le choix porté à leur ville, les enfants de Ninohe ont par l’entremise de l’ambassadeur du Japon, transmis des tableaux aussi créatifs les uns que les autres avec plusieurs messages d’encouragement.

Pour Shuji Noguchi, le Gabon et le Japon sont des pays frères de longues dates et c’est dans cette optique qu’il s’est fait l’intermédiaire de ce geste amical. « Il ne reste qu’un mois jusqu’aux jeux olympiques de Tokyo. Nous encourageons ensemble les athlètes gabonais (…) le Gabon et le Japon sont des amis depuis longtemps et grâce à ces messages d’encouragement, nous renforçons un peu plus notre amitié», a indiqué le diplomate.