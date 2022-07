IUSO: le stage en entreprise désormais obligatoire pour la validation des diplômes 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note de service à l’attention des étudiants que le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Directrice générale de l’Institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO) a annoncé les réformes prises pour l’année académique 2022-2023. Au nombre de celles-ci, la justification d’un stage effectué avant le quitus pour la rédaction de leurs rapports de stage.

En vue de promouvoir l’excellence, le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, directrice de l’Institut Universitaire des Sciences de l’Organisation (IUSO) a décidé de tourner la page aux vieilles habitudes qui ne concouraient pas à valoriser la formation des apprenants de l’établissement qu’elle dirige. Ainsi, dans une note de service datée du lundi 18 juillet dernier, la première responsable dudit institut a sonné le glas des travaux de fin de cycle rédigés sans stage préalable.

À compter de l’année académique 2022-2023 « la rédaction des rapports et mémoires sans stage ne sera plus autorisée », y est-il indiqué. Une décision qui n’a pas manqué de susciter des vives critiques de la part de ses détracteurs mais également d’une frange des étudiants habitués à l’ancienne pratique. Pour d’autres par contre, faire du cadre professionnel le lieu de complément dans la formation d’un étudiant, est de bon aloi et devrait perdurer.

Faut-il rappeler qu’engagé dans l’employabilité des jeunes, le gouvernement a appelé les entreprises à s’ouvrir aux contrats d’apprentissage qui, n’ont seulement permettent à l’apprenant de prendre attache avec l’univers professionnel mais également constituent une plus-value incommensurable aux acquis théoriques. Il va sans dire que la fourberie qui consistait à reprendre des mémoires et rapports de stage d’autres écoles connaîtra, à n’en point douter, une fin certaine.