Italie : un Gabonais interpellé avec 800 grammes de cocaïne

Deux sujets d’origine africaine séjourneraient à la maison d’arrêt de Marassi à Gênes. Selon des sources concordantes dont la presse italienne, il s’agirait d’un Gabonais et d’un Sénégalais arrêtés pour possession de drogue. Le butin estimé à 800 grammes de cocaïne correspondrait à 100 doses de cette substance interdite à la vente.

Désireux de changer de niveau de vie, plusieurs africains n’hésitent plus à tenter leur chance vers l’Occident. Seulement, pour y vivre, certains s’adonnent à des pratiques peu recommandées, voire illicites. C’est notamment le cas de ces deux africains interpellés, le mercredi 19 juillet à Vesuvio pour trafic présumé de drogue.

Un Gabonais au gnouf pour trafic de drogue !

Si les identités des mis en cause n’ont toujours pas été révélées, des sources judiciaires et Gabon Review , attestent qu’un Gabonais serait incarcéré en Italie. L’intéressé aurait été pris la main dans le sac à leur domicile. Des signalements auraient été donnés par des agents infiltrés.

Lors de leur descente, les agents de la police italienne seraient tombés sur « 100 doses de cocaïne équivalant à 800 grammes et l’autre d’argent liquide d’un montant de 6 100 euros qu’il cachait sous les coussins », précise notre confrère. Interpellés, les deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt à Marassi.

Deux dealers expérimentés ?

C’est en tout cas la conviction des agents de la direction anti-drogue italienne. Et pour cause, lors de la perquisition, ils auraient découvert un dispositif taillé pour la production de la cocaïne. Et ce, au-delà de la marchandise déjà empaquetée pour une venue estimée à 100 euros.

On évoque du produit mis en condition, une balance, un réchaud à gaz, du matériel de découpe de la substance pure et de conditionnement du stupéfiant. Preuve que le trafic de drogue était bel et bien leur gagne pain. Ils appartiendraient à un réseau étendu à Capri jusqu’à Rome. Ces derniers devraient bientôt être déférés à nouveau devant le parquet.