IST: le paiement des vacations reporté sine die malgré les 132 millions décaissés en juillet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les enseignants de l’Institut supérieur de technologie (IST) ont été surpris ce jeudi 4 août 2022 en tentant d’aller toucher leurs dus au titre des arriérés de vacations. Et pour cause, l’Agence comptable leur aurait expliqué qu’en raison de l’indisponibilité des fonds, le paiement est renvoyé sine die. Et ce, malgré les 132 millions FCFA débloqués par le Pr. Patrick Mouguiama Daouda.

Si dans une note d’information datée du mercredi 27 juillet 2022 et signée du Dr. Viviane Annick Boulé, il était prévu que « le règlement des vacations s’effectuera à partir du jeudi 4 août 2022 compte tenu des délais de procédure comptable », la réalité est tout autre. En effet, en se rendant à l’Agence comptable du Trésor public sise à Glass, habilitée à les payer, ces derniers ont été quasiment rabroués.

Sur place, les enseignants auraient été informés que « faute d’argent disponible, le paiement des vacations est reporté à une date ultérieure ». Une situation ubuesque quand on sait qu’en marge du conseil d’administration du 11 juillet 2022 finalement annulé pour vice de procédure, le ministre de l’Enseignement supérieur avait annoncé avoir débloqué la somme de 132 millions FCFA pour solutionner ce problème.



À l’heure où nous couchons ces lignes, les enseignants en viennent à se demander qui du Dr. Viviane Annick Boulé ou du Pr. Patrick Mouguiama Daouda respectivement Directrice générale de l’IST et ministre de tutelle, les fait tourner en bourrique. Et surtout, si le gouvernement n’avait pas encore versé ce montant dans le compte de l’établissement, sur quelle base a été fixée la date du 4 août ? Des interrogations sans réponse du fait que l’intéressée rechigne à répondre à la presse.