IST: enseignants et étudiants vent debout contre la mauvaise gestion de Viviane Boulé

Les enseignants et les étudiants de l’Institut supérieur de technologie (IST) sont montés au créneau ce mercredi 19 juillet 2023. Et pour cause, leur Directrice générale, Dr. Viviane Boulé ne semble pas disposer à éponger la dette de l’établissement. Résultat, 3 mois déjà que les cours sont arrêtés sans que le Pr. Patrick Mouguiama Daouda ne s’en inquiète.

Dans les tuyaux depuis quelques mois, la grève du Syndicat national des enseignants et enseignants-chercheurs (Snec) section IST a bel et bien pris forme. Portail barricadé, personnels regroupés en scandant des chants d’appel à démission de Viviane Boulé, tout y passe pour démontrer le ras-le-bol.

La tête du Dr. Viviane Boulé mise à prix par les étudiants !

Pour ces derniers, les maux qui minent leur établissement seraient le résultat de la mauvaise gestion de sa Directrice générale. Déterminés à reprendre les cours après 3 mois d’arrêt motivés par le non paiement des vacations et des primes 2021-2022 et celle en cours.

Une vue des étudiants de l’IST en dénonciation

Devant la presse locale, le Secrétaire général de la mutuelle a lancé un cri de détresse. « Nous sommes devant l’IST pour soutenir nos enseignants. 3 ans sans vacations. C’est légitime de le faire car nous voulons reprendre les cours », a-t-il indiqué.

13 trimestres de primes et 3 semestres de vacations impayés pour les enseignants de l’IST

C’est l’ardoise qu’aurait dû éponger le Dr. Viviane Boulé à l’aide du budget de l’établissement et des recettes du concours organisé avant le baccalauréat. Pourtant, il n’en est rien. « Le budget de l’IST qui est de 485 millions FCFA n’est pas disponible quand nous en avons besoin », a déploré Hughes Maganga, Président du Snec-IST.

Mise à disposition, la somme de 100 millions FCFA paraît insuffisante pour régler la dette. Laquelle emporte le paiement de 13 trimestres de primes de rendement et 3 semestres de vacations impayés aux enseignants et personnel ATOS. Ni le Dr. Viviane Annick Boulé encore moins le Pr. Patrick Mouguiama Daouda n’ont daigné trouver une solution.