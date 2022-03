Issa Tankault dévoile «les Contes haoussas du Gabon»  

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 18 mars 2022, l’enseignant, Issa Tankault a présenté son œuvre littéraire intitulée «Les Contes haoussas du Gabon». Paru en septembre 2021 à la Maison gabonaise du livre, cet ouvrage de 99 pages met en exergue la culture haoussa sous toutes ses formes.

A l’heure où de nombreux écrivains africains prônent le retour aux sources, la littérature gabonaise ne semble pas en marge de cette tendance. C’est notamment le cas de l’enseignant gabonais, Issa Tankault qui à l’occasion d’une conférence de presse ce vendredi 18 mars, a présenté sa première œuvre littéraire intitulé «les Contes haoussas du Gabon» devant de nombreux férus de la lecture et un parterre de journalistes.

Il s’agit d’une œuvre littéraire parue à la Maison gabonaise du livre en septembre 2021 et comprenant 9 contes . Occasion pour l’auteur de donner son intérêt. « En écrivant, mon intérêt était de donner une visibilité à cette minorité ethnique, mettre en évidence l’imaginaire haoussa avec les normes d’écriture du conte et insister sur la distinction entre les Haoussas gabonais ou du Gabon et ceux d’ailleurs» a déclaré Issa Tankault.

La bravoure, la propreté, le respect des aînés, l’abus d’autorité, la loyauté, la gourmandise sont autant de thèmes abordés dans cet ouvrage qui est vendu au prix de 6000 FCFA. Par ailleurs, ce livre a été inscrit dans le sillage des travaux de Raponda Walker et du Pr. Kwenzi Mikala. Il faut dire qu’il laisse le lecteur faire son propre jugement afin qu’il tire sa sagesse personnelle de chaque histoire.

Esther Kengue

Stagiaire