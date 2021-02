IPI9 présente son service Web7

Le vendredi 12 février dernier le restaurant Yuca situé en face du consulat de France a servi de cadre à la présentation par le fournisseur d’accès internet IPI9 de sa nouvelle innovation: Web7 by IPI9. Ce nouveau service offre aux PME/PMI la possibilité de produire des sites internet développés et hébergés au Gabon.

Cette conférence de presse a permis au responsable de cet opérateur Orphée Koumba et son staff d’édifier les hommes et femmes des médias sur ce nouveau produit. En effet, Web7, est un service de production de sites internet hébergés au Gabon et livrés en 7 jours après validation et signature du Cahier de charges.

Ce nouveau service créé en raison de la situation sanitaire actuelle a pour objectif d’aider les personnes physiques ou morales, PME/PMI, associations, administration publique, écoles, universités, restaurants, entrepreneurs à prolonger leur activité sur internet et de continuer à gérer un trafic autour de leur entreprise et ce à moindre coût qui leur donnera une visibilité évidente sur la toile, Web7 aide ainsi au référencement des entreprises sur la toile.

En contractant au service Web7, le client bénéficie d’une expérience complète, notamment un site web « sur-mesure », un hébergement, une référence digitale, une maintenance, des adresses emails professionnelles et une assistance rédactionnelle, un nom de domaine en ga et une application mobile. En un mot, en souscrivant à l’offre Web7, vous profitez d’un vaste choix d’outils professionnels. Les packages sont adaptés à tous les styles de besoin et varient entre 66.900 XAF pour un package Essential et un package Entreprise à partir de 3.000.000 XAF.



Pour ceux souhaitant souscrire, il y a la possibilité d’aller à l’agence IPI9 sise à la montée de Louis ou alors de vous rendre sur le site www.mybeb7.ga.

Andy Marvine Nze