Ipi9: mouvement d’humeur des employés pour réclamer 5 mois de salaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les employés du fournisseur d’ accès à internet Ipi9 ont récemment déclenché un mouvement d’humeur devant le siège social situé au quartier Louis dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Une situation consécutive à un retard sur le paiement de leurs émoluments qui équivaut à 5 mois désormais.

C’est à l’issue d’une assemblée générale que les employés du fournisseur d’internet Ipi9 ont décidé de monter au créneau contre leur administration. En difficulté depuis 2018, le fournisseur d’accès à Internet iPi9 ne parvient plus à régler les salaires de ses agents qui réclament désormais 5 mois de retard sur le paiement de leurs salaires. Les grévistes envisagent le durcissement du mouvement à travers des actions fortes.

Au siège social de iPi9 à Libreville, les agents ont exprimé leur ras-le-bol face à cette longue attente. « Nous n’en pouvons plus d’attendre le paiement de nos salaires. Nous sommes à 5 mois d’arriérés » a indiqué un des grévistes. Ainsi, c’est casseroles en main devant le bâtiment abritant les services commerciaux et administratifs de l’entreprise spécialisée dans la fourniture d’accès à Internet sans fil que ces pères et mères de famille ont fustigé l’attitude de leur employeur.

Certains agents en colère comprennent que la concurrence à laquelle leur employeur fait face depuis la libéralisation de la fibre optique avec Moov Africa Gabon Telecom et CanalBox est pour beaucoup dans les difficultés que connaît actuellement leur entreprise. D’autres, excédés par « les mensonges et les fausses promesses » dont ils accusent la direction générale, y voient une absence de volonté d’innovation. Ainsi, ces derniers n’hésitent plus à s’en prendre personnellement à Raz Biramah, patron de la boîte, le traitant d’« amateur et esclavagiste et de sorcier », en témoignent les banderoles accrochées sur les murs du siège de la montée de Louis.