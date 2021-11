Investissements: Moandza Mboma présente au Conseil d’Affaires Turquie-Gabon le potentiel du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 15 novembre 2021 le directeur général de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon) Ghislain Moandza Mboma, a échangé avec une délégation du Conseil d’Affaires Turquie-Gabon. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre la République de Turquie et la République du Gabon, ainsi que la promotion des partenariats entre les hommes d’affaires des deux pays.

Conduite par l’Ambassadeur de Turquie au Gabon Nilüfer Erdem Kaygisiz cette délégation était composée du Co-président du Conseil d’Affaires Turquie-Gabon, président directeur général de Transtas Global Lojistik Ersel Topaloglu, du président directeur général de GCL GERI Kazanim ve Rafineri AS Onur Özden. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de la coopération économique et explorer de nouvelles pistes de partenariat dans divers domaines.

Cet échange entre la partie gabonaise représentée par le directeur général de l’ANPI Gabon Ghislain Moandza Mboma et la délégation turque s’inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer leurs relations commerciales mais surtout promouvoir des échanges entre les différents acteurs économiques. Occasion pour le patron de l’ Agence nationale de promotion des Investissements du Gabon de présenter à ses hôtes les opportunités d’investissement qu’offre le Gabon.

Cette rencontre qui a été marquée par une visite guidée du Guichet de l’Investissement, a été également l’occasion de discuter de l’opportunité de redynamiser les relations entre le Gabon et la Turquie dans la perspective de mettre en place de nouveaux paradigmes de coopération et explorer ensemble de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement qu’offrent les deux pays.