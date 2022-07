Internet Haut débit: Le Gabon classé 2ème en Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec un taux de pénétration d’internet estimé en 2021 à 62% le Gabon bénéficie d’une qualité de connexion internet haut débit fixe. La preuve d’après le test de vitesse Ookla Speedtest Global Index, le pays se classe au 89e rang mondial sur 182 États et à la 2e place en Afrique avec une rapidité moyenne du débit descendant (Download) de 38,57 Mbit/s et un débit ascendant (Updoad).

Une position qui révèle les efforts entrepris par le gouvernement gabonais depuis une dizaine d’années dans la construction d’un réseau haut débit à fibre optique. Un secteur dynamique devenu un vivier pour le développement des compétences et l’innovation. En ce qui concerne la vitesse d’internet fixe, le Gabon se place devant des pays tel que la Guyane avec 90e/37.44 Mbit/s, la Grèce avec 91e /37.15 Mbit/s, le Burkina Faso avec 92e / 37.13 Mbit/s, l’Arménie avec 93e /36,69 Mbit/s, la Croatie avec 94e /36.28 Mbit/s.

Les classements Speedtest Global Index se basent sur la vitesse de téléchargement médiane en vue de refléter au mieux les vitesses qu’un utilisateur est susceptible d’atteindre sur un marché. Selon Ookla Speedtest Global Index, le Gabon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont enregistré la plus forte croissance de rapidité en matière de téléchargement mobile et de vitesse haut débit fixes, respectivement, au mois de juin.