Insuffisance rénale : l’eau comme moyen de prévention  

La santé rénale ne fait pas exception à cette règle d’or de la prévention qu’est avoir une bonne hygiène de vie. A ce titre, les aliments ont un effet sur les reins, c’est pourquoi, il est conseillé de boire beaucoup d’eau soit 1,5 à 2 litres par jour. Pour permettre un fonctionnement normal des reins et d’éliminer les déchets chaque jour.

L’insuffisance rénale chronique (IRC) résulte de la destruction progressive et irréversible des reins. Elle se solde par la mort du patient si aucun traitement n’est appliqué. Ces causes sont multiples et parfois inconnues, mêlant des facteurs génétiques, environnementaux et dégénératifs. L’être humain devrait prendre ses précautions pour ne pas être atteint de cette maladie mortelle.

Pour prévenir l’insuffisance rénale, il faut faire attention à son alimentation. En effet, une alimentation saine et équilibrée est la base de toute chose. Ce que vous mangez a un effet positif ou négatif sur les reins dont les rôles vont de l’élimination des déchets à la régulation de la température ou de la tension artérielle. Pour ce faire, il est conseillé de consommer de l’eau.

Liquide naturel, inodore, incolore et transparent quand il est pur, l’eau est serait un bon moyen de prévention de l’insuffisance rénale. Boire de l’eau en quantité suffisante permet, en diluant les urines, d’éviter le risque de formation de calculs urinaires ou d’infection urinaire. Il est conseillé de boire chaque jour, un litre et demi à deux litres d’eau pour un adulte sain. Nourriture et boissons comprises.

Selon le néphrologue, secrétaire général de la société gabonaise (Soganeph), Dr. Arthur Kanganga Ekomy « Un adulte doit absorber au moins 1,5 à 2 litres par jour ». En évitant de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Il est également conseillé de pratiquer une activité physique régulière d’au moins 30 minutes deux fois par semaine. Tout ceci pour permettre un fonctionnement rénal normal et d’éliminer chaque jour 1,5 litre dans les urines, 0,8 litre par la sueur et 0,2 litre dans les matières fécales.